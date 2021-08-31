Повышение качества бесплатного горячего школьного питания обсудили члены Совета законодателей РФ

В преддверии нового учебного года профильная комиссия Совета законодателей РФ обсудила готовность школ обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. В заседании принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В марте 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о горячем питании школьников. Согласно документу, все ученики с первого по четвёртый класс обеспечиваются бесплатным горячим завтраком или обедом. В ходе заседания комиссии все субъекты РФ сообщили о полной готовности обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся в полном объёме

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила разработать типовой контракт по закупке школьного питания, чтобы повысить его качество и безопасность.

Чтобы обеспечить приоритет качества питания, а не цены, предлагаю в федеральном законодательстве прописать полномочие Минпросвещения России разрабатывать типовой контракт с указанием требований к качеству и безопасности горячего питания в школах, –. пояснила Ирина Яровая. Также она инициировала закрепление статуса родительских комитетов в Уставе образовательных организаций, чтобы позволить родителям более активно участвовать в жизни школы, включая вопросы контроля за качеством горячего питания детей.

Комментируя итоги заседания комиссии, Аркадий Фомин отметил, что контроль за качеством школьного питания велся депутатами на протяжении всего учебного года и будет продолжен.