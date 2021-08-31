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Вторник, 31 августа, 2021
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Повышение качества бесплатного горячего школьного питания обсудили члены Совета законодателей РФ

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Повышение качества бесплатного горячего школьного питания обсудили члены Совета законодателей РФ

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В преддверии нового учебного года профильная комиссия Совета законодателей РФ обсудила готовность школ обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. В заседании принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В марте 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о горячем питании школьников. Согласно документу, все ученики с первого по четвёртый класс обеспечиваются бесплатным горячим завтраком или обедом. В ходе заседания комиссии все субъекты РФ сообщили о полной готовности обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся в полном объёме

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила разработать типовой контракт по закупке школьного питания, чтобы повысить его качество и безопасность.

Чтобы обеспечить приоритет качества питания, а не цены, предлагаю в федеральном законодательстве прописать полномочие Минпросвещения России разрабатывать типовой контракт с указанием требований к качеству и безопасности горячего питания в школах, –. пояснила Ирина Яровая. Также она инициировала закрепление статуса родительских комитетов в Уставе образовательных организаций, чтобы позволить родителям более активно участвовать в жизни школы, включая вопросы контроля за качеством горячего питания детей.

Комментируя итоги заседания комиссии, Аркадий Фомин отметил, что контроль за качеством школьного питания велся депутатами на протяжении всего учебного года и будет продолжен.

Совместно с родителями, министерством образования и молодежной политики мы обсуждали организационные вопросы, проблемы рациона питания. Многие вопросы были решены, но остается актуальной тема разработки федеральной программы по реконструкции школьных столовых. Большая часть школ построена в 40-80 годах прошлого столетия и их проекты не предполагали большой площади обеденных залов. Современные стандарты уже другие, – рассказал Аркадий Фомин.

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