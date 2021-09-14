На «Рязанских смотринах» зрители вспомнили «Повесть временных лет»

В понедельник, 13 сентября, на сцене рязанского театра кукол актёры из Тольятти показали спектакль «Повесть временных лет». Постановка включена в программу фестиваля «Рязанские смотрины».

Несмотря на то что спектакль шел на древнерусском языке, зрители с лёгкостью понимали происходящее на сцене благодаря ярким и узнаваемым образам.

Каждый правитель Руси, показанный на сцене, легко узнавался. Для каждого из них авторы постановки подобрали соответствующую манеру поведения и соответствующие костюмы.

За ходом действия не только интересно наблюдать, спектакль можно даже почувствовать: со сцены доносился запах дерева и дыма. А музыка точно подчёркивала происходящее. Благозвучные мелодии сменялись резкими стуками, звоном монет, шорохом деревянных фигуров, символизирующим шепот, сплети, разговоры.

Все происходящее не даёт оторвать взгляд от сцены ни на мгновение. Каждое движение и каждый образ имеют смысловую нагрузку.

Отработанная до мелочей постановка способна впечатлить даже самого искушённого зрителя.