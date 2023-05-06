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Суббота, 6 мая, 2023

Повар убил и расчленил коллегу в Ленинградской области

В Ленинградской области задержан повар, обвиняемый в убийстве коллеги, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

Расчленённые останки мужчины находили в разных местах города Выборга в феврале, апреле и мае 2023 года. Следком возбудил уголовное дело по факту убийства ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Оперативники установили и задержали подозреваемого — повара одного из местных заведений. Мужчина рассказал, как совершал преступление.

Убийство совершено в декабре 2022 года. Задержанный выпивал с коллегой по работе на квартире. Во время застолья между мужчинами возникла ссора из-за денежного долга потерпевшего. Повар убил собутыльника кухонным ножом, после чего расчленил тело. Останки разложил в пакеты и оставил в разных районах Выборга.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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