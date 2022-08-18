Потерявшуюся 4-летнюю девочку в Рязани вернули домой

Самостоятельно гуляющего ребёнка на улице Колхозной заметили бдительные прохожие.

В дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району Рязани позвонила местная жительница и сообщила об обнаружении малолетнего ребёнка.

На место выехала следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции оперативно выяснили место проживания и родителей ребёнка. Девочку благополучно передали матери.

Проверка установила, что около 8:30 утра, пока мать занималась домашними делами, девочка сама открыла дверь и ушла гулять. Семья ребёнка считается благополучной, на учёте в ПДН не состоит. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Здоровью и жизни ребёнка ничего не угрожает. Инспектор провела с матерью профилактическую беседу об усилении контроля за детьми: в семье их пятеро.