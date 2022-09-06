Пострадавший рассказал, за что его зверски избили три девочки под Тюменью

Жертва нападения несовершеннолетних девочек-подростков рассказал, что стало причиной конфликта, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 20 августа. Как стало известно, 36-летний мужчина, у которого четвертая стадия онкологии, ехал на электричке из Тюмени. Он пропустил свою станцию и решил остаться до следующего утра на другой. На вокзале в это время находились девчонки 15, 16 и 17 лет. Вскоре они предложили ему выпить, на что мужчина ответил отказом.

«Ты бич, приехал с колхоза, ходишь здесь! А с нами, девчонками, тебе даже не выпить». Я говорю: «Нельзя мне. Я не буду пить, хоть убей меня». Вот они решили это исправить», – пояснил пострадавший.

По его словам, злоумышленницы били его около часа ногами. Его обнаружили сотрудники вокзала — голого, лежащего на полу. Сотрудница станции уточнила, что подростки также изувечили жертву консервной банкой. Перед этим они сняли с него всю одежду и пытались сжечь. Кроме того, девочки загнали мужчину в угол в туалете.