Пособие по безработице на 2022 год составит 12792 рубля

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году составит 12 792 рубля, что соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Человек, ставший безработным, первые три месяца сможет получать 75% от своего предыдущего заработка, но не более 12 792 рублей. Затем, в течение трёх месяцев безработный сможет рассчитывать на 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

Минимальный размер пособия по безработице останется прежним — 1,5 тысячи рублей.

Сейчас на учёте в Рязани и области состоят 3972 человека, пособие получают 3003 человека.