После прокурорской проверки в Касимовском ММЦ возбуждено уголовное дело

По результатам проверки областной прокуратуры в Касимовском межрайонном медицинском центре возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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В июне 2021 года ММЦ заключил контракт с ООО «КМК» на выполнение работ по капитальному ремонту офиса врача общей практики в посёлке Сынтул Касимовского района.

По контракту работы должны были закончиться до 15 октября 2021 года. В этот срок акты выполненных работ были подписаны главным врачом медицинского учреждения.

Однако, как показала проверка, принятые и оплаченные работы не выполнены. То есть, медучреждение не функционировало, что свидетельствует о подложности сведений, указанных в актах.

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Касимовский следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).