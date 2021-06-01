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Вторник, 1 июня, 2021
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После прокурорской проверки в рязанском министерстве привлекли к ответственности 6 человек

7info
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Прокуратура провела плановую проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Установлено, что ряд гражданских служащих в отношении своих супругов представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и счетах в банковских учреждениях, за 2019 год. 

Министерством не принималось достаточных мер по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, при рассмотрении вопросов предоставления служебных жилых помещений.  

В связи с выявленными нарушениями прокурором области министру труда и социальной защиты населения региона внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, по результатам его рассмотрения 6 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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