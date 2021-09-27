После эфира Малахова к матери Елены Логуновой пришёл оперативник

Недовольный оперативник пришёл к матери пропавшей рязанки Елены Логуновой после выхода в эфир передачи Андрея Малахова. Об этом, со ссылкой на адвоката Максима Калинова, сообщает «КП Рязань».

Юрист отметил, что полицейский был недоволен участием его клиентки в записи программы.

— Пытался на нее давить, вводил в заблуждение и зачем-то потребовал, чтобы она прошла полиграф, — рассказал Калинов.

Юрист не понимает, почему третируют его клиентку вместо отработки основной версии.

По словам Максима Калинова, он уверен, что семья супруга пропавшей имеет отношение к исчезновению Елены. Муж рязанки прошёл проверку на детекторе лжи, но юрист не доверяет результатам, так как полиграфу уже порядка семи лет.

Родители Голуновой направили жалобы, в том числе в приёмную президента России.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

После того, как о ходе расследования рассказал журналист Андрей Малахов, дело передали в Главное следственное управление СК РФ в Москве. Распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.