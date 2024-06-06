Четверг, 6 июня, 2024

После ДТП с четырьмя погибшими девушками возбудили уголовное дело

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mosoblproc

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ после аварии, произошедшей вечером 5 июня у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка. Подобности сообщил телеграм-канал прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, ДТП участвовал 21-летний водитель легкового автомобиля, не имеющий права управления транспортным средством. Он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

По уточненной информации, в результате аварии погибли четыре пассажирки автомобиля: две 15-летние, 16-летняя и 13-летняя девушки. Еще одна 15-летняя пассажирка была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по пункту «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ, касающегося нарушения правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

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