Популярная актриса из Рязани Любовь Толкалина погрузилась в самый глубокий в мире бассейн Y-40

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Рязанка Любовь Толкалина – не только популярная актриса, но и серьёзно занимается фридайвингом. Это особый вид дайвинга, при котором погружение в бездну вод осуществляется без баллонов с кислородом.

Увлечение столь необычным видом спорта случилось во время съёмок в картине «Ключ времени». А любовь к воде у Любови с детства. Она кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию.

В обычной жизни актриса оттачивает мастерство на базе МЧС под Красногорском.

А недавно она совершила погружение в бассейн Y-40, расположенный Монтегротто-Терме в Италии. Это самый глубокий из ныне существующих бассейнов для фридайвинга.

О своём увлечении Толкалина рассказала в интервью журналу Tatler

Фото из инстаграм-аккаунта Толкалиной