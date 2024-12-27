«Полоумная старуха»: Медведев рассказал, как Россия накажет Европу

Россия должна наказать Европу после завершения гибридной войны Запада против Москвы, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
Политик отметил, что Старый Свет превратился в «злобную полоумную старуху» и главный оплот русофобии в мире. По его словам, Европа виновата в срыве Стамбульских переговоров, санкциях, кормлении «самых оголтелых демонов войны».
Он призвал использовать все доступные средства для наказания европейских стран: политические, экономические и всевозможные гибридные.
Зампред Совбеза, объясняя причину столь жестких мер, привел в пример отказ судна под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 принять на борт российских моряков с судна Ursa Major, тонущих в Средиземном море.