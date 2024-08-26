Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил на YouTube-канале украинского политолога Вадима Карасева, что атаки ВСУ на Курскую область не приведут к окончанию конфликта. Он также указал на ключевое направление, успех на котором станет решающим в противостоянии, пишет «Московский комсомолец».

«Курская битва не имеет значения в контексте российско-украинского, конфликта, особенно в стратегическом плане. Она не изменит траекторию,» — отметил Стариков.

По мнению украинского эксперта, исход будет решаться на восточном фронте. Он объяснил, что в данный момент у ВСУ не хватает ресурсов, чтобы сдержать российские силы на Покровском и Токмакском направлениях. По этой причине любой тактический успех российских войск там может легко перерасти в оперативный.

«Покровское направление гораздо важнее. Это стратегическое направление, в то время как Курское — лишь тактическое. Вот и всё,» — подытожил Стариков.