Понедельник, 26 августа, 2024

Полковник СБУ раскрыл направление решающего удара для завершения конфликта

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от senivpetro на Freepik

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил на YouTube-канале украинского политолога Вадима Карасева, что атаки ВСУ на Курскую область не приведут к окончанию конфликта. Он также указал на ключевое направление, успех на котором станет решающим в противостоянии, пишет «Московский комсомолец».

«Курская битва не имеет значения в контексте российско-украинского, конфликта, особенно в стратегическом плане. Она не изменит траекторию,» — отметил Стариков.

По мнению украинского эксперта, исход будет решаться на восточном фронте. Он объяснил, что в данный момент у ВСУ не хватает ресурсов, чтобы сдержать российские силы на Покровском и Токмакском направлениях. По этой причине любой тактический успех российских войск там может легко перерасти в оперативный.

«Покровское направление гораздо важнее. Это стратегическое направление, в то время как Курское — лишь тактическое. Вот и всё,» — подытожил Стариков.

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