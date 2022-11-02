Полковник Алехин объяснил, почему ВСУ ослабили атаки на Белгород

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин высказался о причинах снижения числа воздушных атак Белгорода со стороны ВСУ, пишет Украина.ру.

По его словам, причиной некоторого затишья стала качественная работа российской артиллерии по огневым точкам, откуда велись обстрелы.

«За последние два-три дня наши подразделения подтянули туда последние образцы модернизированной техники и устроили массированный огневой налет по этой «серой зоне» в Харьковской области», – пояснил Алехин.

Эксперт отметил, что ВС России также использовали средства разведки, беспилотники и оперативную информацию. По его прогнозам, российской армии удастся отодвинуть «серую зону» от границы.

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