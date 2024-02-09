Политолог предупредил о возможных провокациях Украины после интервью Путина

Политолог Сергей Разгуляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил, что после успеха интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным Украина может подготовить ряд провокаций. Так она попытается вернуть внимание к себе.
Украина, по мнению эксперта, уже устраивала провокации для того, чтобы обратить медийное внимание на себя. Каждый раз, когда информационное поле поворачивалось в сторону России, происходили теракты, диверсии и преступления, организованные украинским режимом.
При этом, он предположил, что «информационная бомба», которой стало интервью, не по силам Украине.
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