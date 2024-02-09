Пятница, 9 февраля, 2024

Политолог предупредил о возможных провокациях Украины после интервью Путина

Украина, по мнению эксперта, уже устраивала провокации для того, чтобы обратить медийное внимание на себя.

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Политолог предупредил о возможных провокациях Украины после интервью Путина

Автор: 7info 2

Опубликовано

Политолог Сергей Разгуляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил, что после успеха интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным Украина может подготовить ряд провокаций. Так она попытается вернуть внимание к себе. 

Украина, по мнению эксперта, уже устраивала провокации для того, чтобы обратить медийное внимание на себя. Каждый раз, когда информационное поле поворачивалось в сторону России, происходили теракты, диверсии и преступления, организованные украинским режимом. 

Украинские боевики и их западные шефы могут устраивать провокации и теракты в любое время дня и ночи — такова их шакалья натура, — сказал Разгуляев.

При этом, он предположил, что «информационная бомба», которой стало интервью, не по силам Украине. 

Ни одна жалкая попытка нацистов заявить о себе не сможет заткнуть полыхающий вулкан правды из уст нашего президента, — отметил политолог.

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