Политолог Сергей Разгуляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил, что после успеха интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным Украина может подготовить ряд провокаций. Так она попытается вернуть внимание к себе.

Украина, по мнению эксперта, уже устраивала провокации для того, чтобы обратить медийное внимание на себя. Каждый раз, когда информационное поле поворачивалось в сторону России, происходили теракты, диверсии и преступления, организованные украинским режимом.

Украинские боевики и их западные шефы могут устраивать провокации и теракты в любое время дня и ночи — такова их шакалья натура, — сказал Разгуляев.

При этом, он предположил, что «информационная бомба», которой стало интервью, не по силам Украине.

Ни одна жалкая попытка нацистов заявить о себе не сможет заткнуть полыхающий вулкан правды из уст нашего президента, — отметил политолог.