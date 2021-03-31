Полицейские спустя несколько часов отыскали пропавшего в Рязани 11-летнего мальчика

Сотрудники ППС вместе с участковыми, инспекторами ПДН отыскали пропавшего в Дашково-Песочне 11-летнего мальчика. Ребенка искали ночью, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Во вторник, 30 марта, в 23:05 в полицию поступил звонок взволнованной женщины. Рязанка сообщила, что 11-летний сын обещал вернуться домой в назначенное время, однако до сих пор не появился. К тому же, мальчик не выходит на связь.
Всю ночь шли поиски ребёнка. Связаться с ним удалось только в 6 часов утра, когда мальчик включил телефон. Парень сидел в подъезде дома на улице Зубковой. Подросток замёрз, проголодался и хотел кушать.
Ребёнка передали родителям. Инспекторы выясняют, что случилось.