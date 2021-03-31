Полицейские спустя несколько часов отыскали пропавшего в Рязани 11-летнего мальчика

Сотрудники ППС вместе с участковыми, инспекторами ПДН отыскали пропавшего в Дашково-Песочне 11-летнего мальчика. Ребенка искали ночью, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Во вторник, 30 марта, в 23:05 в полицию поступил звонок взволнованной женщины. Рязанка сообщила, что 11-летний сын обещал вернуться домой в назначенное время, однако до сих пор не появился. К тому же, мальчик не выходит на связь.

— Мать рассказала, что накануне школьник остался у друга, который жил недалеко. Рязанка позвонила родителям знакомого и узнала, что ребята расстались еще вечером. Получив ориентировки, полицейские разделились на группы и рассредоточились по возможным маршрутам ребенка, — рассказали в УМВД.

Всю ночь шли поиски ребёнка. Связаться с ним удалось только в 6 часов утра, когда мальчик включил телефон. Парень сидел в подъезде дома на улице Зубковой. Подросток замёрз, проголодался и хотел кушать.

Ребёнка передали родителям. Инспекторы выясняют, что случилось.