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Суббота, 3 апреля, 2021
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Полицейские спустя несколько часов отыскали пропавшего в Рязани 11-летнего мальчика

Елена Лобанова

Сотрудники ППС вместе с участковыми, инспекторами ПДН отыскали пропавшего в Дашково-Песочне 11-летнего мальчика. Ребенка искали ночью, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Во вторник, 30 марта, в 23:05 в полицию поступил звонок взволнованной женщины. Рязанка сообщила, что 11-летний сын обещал вернуться домой в назначенное время, однако до сих пор не появился. К тому же, мальчик не выходит на связь.

— Мать рассказала, что накануне школьник остался у друга, который жил недалеко. Рязанка позвонила родителям знакомого и узнала, что ребята расстались еще вечером. Получив ориентировки, полицейские разделились на группы и рассредоточились по возможным маршрутам ребенка, — рассказали в УМВД.

Всю ночь шли поиски ребёнка. Связаться с ним удалось только в 6 часов утра, когда мальчик включил телефон. Парень сидел в подъезде дома на улице Зубковой. Подросток замёрз, проголодался и хотел кушать.

Ребёнка передали родителям. Инспекторы выясняют, что случилось.

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