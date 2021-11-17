Полиция задержала агрессивных пассажиров, устроивших драку в московском метро

Транспортные полицейские столицы задержали двух участников потасовки в поезде МЦК, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Сотрудники уголовное розыска установили, что задержанные являются гражданами одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца.

По данным правоохранителей, вечером 14 ноября двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали словесную ссору, которая быстро переросла в драку.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование продолжается.

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