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Среда, 17 ноября, 2021
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Полиция задержала агрессивных пассажиров, устроивших драку в московском метро

Александр Ильин
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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Транспортные полицейские столицы задержали двух участников потасовки в поезде МЦК, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Сотрудники уголовное розыска установили, что задержанные являются гражданами одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца. 

По данным правоохранителей, вечером 14 ноября двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали словесную ссору, которая быстро переросла в драку. 

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование продолжается.

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