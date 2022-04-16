Полиция напомнила рязанцам о мерах по профилактике угонов и хищений автомобилей

Сотрудники полиции Рязанской области напомнили жителям региона о мерах по профилактике угонов и хищений автомобилей. Памятки опубликованы на сайте ведомства.

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Правоохранители отмечают, что многие угоны или хищения совершаются свободным доступом: автомобиль оставлен не закрытым с ключами без присмотра, или имеется свободный доступ к ключам.

Чтобы сохранить свой автомобиль, полицейские призывают соблюдать следующие простые правила:

глушить автомобиль и вынимать ключ из замка зажигания, выходя из машины даже на секунду;

не оставлять в автомобиле ключи от замка зажигания, документы, ценные вещи;

при закрывании машины всегда проверять ключи, двери, окна, сигнализацию, капот;

исключить возможность доступа к ключам посторонних лиц;

не оставлять автомобиль без присмотра для прохождения ТО или мойки, если вы не уверены, что будет обеспечена сохранность автомобиля;

при парковке на длительное время оставлять автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке;

в условиях гаражного хранения использовать замки повышенной секретности;

оборудовать автомобиль охранной сигнализацией и системой блокировки;

по возможности инициировать среди собственников жилья обустройство парковок шлагбаумами и видеонаблюдением.

В случае угона или хищения автомобиля, следует как можно скорее обратиться в полицию: чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность задержания по горячим следам.