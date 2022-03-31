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Четверг, 31 марта, 2022

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с фурой на Солотчинском шоссе

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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с фурой на Солотчинском шоссе

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Следственное управление УМВД России по Рязанской области устанавливает очевидцев смертельной аварии с фурой и легковым автомобилем на Солотчинском шоссе, сообщает пресс-служба полиции. 

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ДТП случилось 28 марта 2022 года, около 10:20, на Солотчинском шоссе Рязани. 

Предварительно установлено: 37-летний житель Рязанской области на тягаче «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» совершил наезд на стоявший впереди автомобиль «Тойота Авенсис» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель легковушки скончался. 

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1», — говорится в сообщении полиции.

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