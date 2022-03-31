Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с фурой на Солотчинском шоссе

Следственное управление УМВД России по Рязанской области устанавливает очевидцев смертельной аварии с фурой и легковым автомобилем на Солотчинском шоссе, сообщает пресс-служба полиции.

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ДТП случилось 28 марта 2022 года, около 10:20, на Солотчинском шоссе Рязани.

Предварительно установлено: 37-летний житель Рязанской области на тягаче «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» совершил наезд на стоявший впереди автомобиль «Тойота Авенсис» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель легковушки скончался.