Полицейские провели семинар-совещание с социальными работниками на тему мобильного и контактного мошенничеств

Сегодня в Рязани в отделе МВД России по Октябрьскому району города Рязани состоялась рабочая встреча начальника ОМВД подполковника полиции Романа Сашина с представителями социальных служб. В ходе семинар-совещания полицейские и социальные работники обсудили способы взаимодействия. Повесткой дня стал вопрос о поиске новых способов информирования граждан о схемах мошенничества, в том числе и мобильного.

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Зачастую мошенники представляются сотрудниками социальных служб и под разными предлогами проникают в квартиры доверчивых жителей, а затем путем обмана и злоупотребления доверием похищают денежные средства.

Полицейские обратили внимание социальных работников на обязательное ношение удостоверения соответствующей организации, а также уведомили их о необходимости предъявления его по первому требованию навещаемого ими гражданина.

– Конечно, основная задача заключается в информировании граждан о всевозможных схемах мошенничества. Эта работа ведется непрерывно: участковые уполномоченные полиции ежедневно оповещают граждан, проживающих на вверенных им административных участках, при помощи ярких буклетов; на остановках и рекламных щитах в Рязани также можно увидеть плакаты и баннеры, на которых размещена вся доступная информация о схемах мошенников. Но нельзя опустить и тот факт, что от мошенников страдают и сами социальные службы, поэтому необходимо доводить до каждого гражданина, пришедшего к Вам за помощью информацию, чтобы они не открывали дверь незнакомцам, знали «своих» соцработников в лицо и не стеснялись спрашивать надлежащие документы, – подчеркнул Роман Сашин, обращаясь к работникам социальной сферы.

Полицейский подчеркнул, что продолжают иметь место телефонные звонки от якобы сотрудников медицинских, социальных, коммунальных и иных служб города, которые сообщают гражданам о том, что их близкий человек попал в ДТП. Верить таким звонкам не стоит, лучше сразу же перезвонить названному человеку и справиться о его состоянии. В 99% случаях окажется, что человек не причастен к случившемуся, а звонивший – мошенник.

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В завершение беседы руководители ТСЖ и ТОС Октябрьского района города Рязани, а также работники социального обслуживания населения получили яркие листовки и буклеты-памятки для раздачи, содержащие информацию о всех схемах мобильного и контактного мошенничества для информирования большего количества рязанцев, и поблагодарили правоохранителей за подробное разъяснение поведения при контакте с мошенниками.