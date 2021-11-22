Полицейские пресекли в Касимовском районе незаконное хранение наркотиков

Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника около килограмма марихуаны и более трех килограммов растительного наркосырья. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» при силовой поддержке спецназа УНК «Гром» провели обследование дома в селе Токарево и изъяли из жилища несколько пакетов с высушенной растительной смесью с характерным запахом и фрагменты растений.

Ранее оперативники получили сведения, что 46-летний житель села Токарево хранит дома растительные наркотики.

В ходе обследования жилища полицейские обнаружили в мебели, в кухонных шкафах и в стеклянных банках среди продуктов питания пакеты с растительной смесью. Также в разных частях дома сушились фрагменты растений.

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил дома около килограмма растительного наркотика марихуана и более трех с половиной килограмм наркосодержащих растений конопля.

Следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.