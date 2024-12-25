Покупать квартиру сейчас или потом: экспертный взгляд на рынок недвижимости

Современные реалии рынка: время возможностей или неопределенности?

Рынок недвижимости остается одной из самых устойчивых и надежных инвестиционных сфер даже в периоды экономической нестабильности. Тем не менее, текущая ситуация, связанная с высокой инфляцией, изменением ипотечных условий и геополитической обстановкой, вызывает у покупателей закономерные вопросы: стоит ли сейчас вкладываться в жилье или лучше подождать? Чтобы ответить на этот вопрос, важно рассмотреть все аспекты, влияющие на рынок, и понять, чего ожидать в ближайшей перспективе.

Цены на недвижимость: что происходит сейчас?

За последние годы стоимость квадратного метра в новостройках стабильно росла. Причины кроются не только в повышенном спросе, который стимулировался льготной ипотекой, но и в инфляции, а также росте цен на строительные материалы, изменении логистических цепочек, удорожании рабочей силы и увеличении стоимости проектного финансирования. При этом девелоперы оптимизируют проекты, предлагая покупателям более компактные и функциональные планировки, чтобы сохранить доступность жилья.

По данным девелоперской компании «Мармакс», в 2024 году цены на квартиры в отдельных проектах выросли на 20-30%. При этом спрос на рынке не исчез, а лишь перешел в более сдержанную форму: большинство сделок совершается через рассрочки и льготные программы. Эксперты компании отмечают, что покупка квартиры остается одним из самых надежных способов сохранить и приумножить капитал в текущих экономических условиях.

Ипотека: ждать снижения ставок или действовать сейчас?

Ключевая ставка Центрального банка напрямую влияет на ипотечные условия, а значит, на покупательскую способность. В последние месяцы ставки по ипотеке значительно выросли, что усложнило процесс приобретения жилья для многих россиян. Однако, согласно прогнозам, ожидать резкого снижения ключевой ставки в ближайшее время не стоит.

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На этом фоне рассрочка от застройщиков становится популярной альтернативой ипотеке. Многие компании, включая «Мармакс», предлагают гибкие программы с фиксированием стоимости квартиры и возможностью перехода на ипотеку на более выгодных условиях в будущем. Например, один из популярных вариантов — внесение 20% от стоимости квартиры с возможностью выплаты остатка на этапе сдачи дома.

Кризис — это время возможностей

Как показывает практика, периоды экономической неопределенности могут быть удачным моментом для покупки недвижимости. Девелоперы часто предлагают акции, скидки и выгодные условия рассрочки, чтобы поддержать уровень продаж. Важно понимать, что таких предложений может не быть в момент, когда рынок начнет восстанавливаться.

По словам экспертов компании «Мармакс», гибкие программы рассрочки и акции позволяют покупателям минимизировать риски и зафиксировать стоимость недвижимости на текущем уровне. В сочетании с перспективой рефинансирования ипотеки в будущем это создает комфортные условия для покупки.

Перспективы рынка: чего ожидать в 2025 году?

Эксперты сходятся во мнении, что ждать снижения цен на недвижимость не стоит. Удорожание строительных материалов, рост себестоимости работ и ограниченность новых проектов из-за дорогого финансирования приведут к тому, что стоимость квадратного метра продолжит расти.

По прогнозам «Мармакс», в 2025 году ожидается рост стоимости недвижимости по всем сегментам в среднем на 20%. Девелоперы, которые уже сейчас оптимизируют свои проекты и предлагают гибкие финансовые инструменты, окажутся в наиболее устойчивом положении.

Почему сейчас — удачное время для покупки?

Во-первых, происходит фиксирование стоимости — покупая квартиру сейчас, покупатель защищает себя от будущего роста цен. Во-вторых, на рынке представлено множество гибких программ рассрочек — возможность приобрести жилье в рассрочку с переходом на ипотеку по более выгодным условиям. В-третьих, недвижимость традиционно остается одним из самых надежных способов сохранить капитал, в том числе в качестве защиты от инфляции. Кроме того, в условиях невеликого спроса у покупателей есть возможность выбрать из широкого ассортимента квартир.

Заключение: время действовать

Откладывать покупку квартиры в ожидании лучших времен — рискованный шаг. В условиях нестабильности цены могут измениться не в пользу покупателя, а доступные сегодня программы рассрочки и акции от застройщиков могут больше не повториться. По мнению специалистов девелоперской компании «Мармакс», рынок недвижимости находится в той фазе, когда покупка жилья может стать выгодным и стратегически правильным решением. Застройщики уже адаптировались к новым экономическим условиям, предложив покупателям гибкие инструменты, которые делают покупку квартиры максимально комфортной и безопасной.

Экспертный взгляд на ситуацию показывает, что рынок недвижимости продолжит развиваться, несмотря на внешние вызовы. В такие моменты выигрывают те, кто принимает решение вовремя. Ведь квартира — это не просто стены, это инвестиция в будущее и надежный финансовый актив.