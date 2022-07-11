Появилось жуткое видео смертельной аварии в центре Смоленска

В группе «Важное в Смоленске» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с места смертельной аварии в центре Смоленска.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, на площади Победы. Ранее сообщалось, что водитель сбил пешехода, который скончался на месте. Некоторые пользователи обвиняли автомобилиста в трагедии.

Однако на опубликованных кадрах видно, как местный житель буквально падает под колеса автомобиля. По словам очевидцев, мужчина мог находится в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной случившегося.

Судя по видеозаписи, человек за рулем едва ли виноват в произошедшем.