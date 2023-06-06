Телеграм-канал SHOT опубликовал видео первых минут после жуткого происшествия на детской площадке в Южном Бутово.

Накануне подростки облили бензином и подожгли 14-летнего сверстника. На кадрах видно, что ребенок с ужасными ожогами лежит на горке и его отпаивают водой из бутылки.

По словам очевидцев, одежда на мальчике горела около двух минут. Они стали тушить потерпевшего куртками и полотенцами. Врачи скорой зафиксировали стопроцентный ожог тела.

«Прям как факел горел! Он кричал, ему было плохо», – отметил один из свидетелей трагедии.

По его словам, злоумышленники дышали бензином.

Пострадавший находится в столичной больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело.