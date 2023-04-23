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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Появилось объяснение загадочной аварии, в которую попала учительница на Урале

Источник портала E1.RU в транспортной сфере дал объяснение загадочной аварии, в которую попала учительница Варвара Кочеткова из Березовского.

Женщина попала в ДТП на Сибирском тракте и объяснила его своей усталостью. Она управляла «Нивой» и въехали в заднюю часть автобуса.

«Она сказала, что уснула за рулем, поэтому въехала в НЕФАЗ. <…> На вид она была совершенно трезвой, только уставшей и немного взвинченной», – рассказал собеседник издания.

Через некоторое время Кочеткова попала в ДТП на ЕКАД. Автомобилистка выехала на встречную полосу и столкнулась с KIA. Женщина скончалась, предположительно, она снова уснула за рулем.

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