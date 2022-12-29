Появились подробности наезда на 18-летнюю девушку в Рязани

Управление МВД России по Рязанской области обнародовала подробности наезда на 18-летнюю девушку на улице Горького.

ДТП произошло утром 28 декабря. Приблизительно в 06:00 около дома №1 Б по улице Горького 33-летний рязанец за рулём «ПАЗ» совершил наезд на пешехода – 18-летнюю девушку. По предварительной информации, рязанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Девушка получила травмы, её госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.