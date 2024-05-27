Замглавы администрации Сасовского округа Нелли Гайдова погибла в ДТП в день своего рождения. Подробности трагедии публикует РЗН.Инфо.

Всё случилось 25 мая в 19.55 в селе Огарёво-Почково. 56-летняя Гайдова на на снегоболотоходе «РМ-800» не справилась с управлением и врезалась в забор. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Прощание с Нелли Гайдовой прошло 27 мая. В администрации Сасовского округа она отвечала за экономическое развитие, взаимодействие с предпринимательским сообществом и участие в федеральных программах.