Погибла замглавы администрации Сасовского округа Нелли Гайдова

25 мая трагически оборвалась жизнь заместителя главы администрации Сасовского округа Нелли Гайдовой. Некролог опубликован в группе районной администрации ВКонтакте.

Трудовой стаж Нелли Николаевны составлял 37 лет. 13 лет она работала бухгалтером в колхозе «Шаг в коммуну» в селе Огарёво-Почково, 8 лет работала в должности замглавы администрации Сасовского района по экономической реформе. С 2009 года Нелли Гайдова возглавляла сасовское отделение соцзащиты населения. В 2017 году стала заместителем главы администрации Сасова по экономике, а в 2024 году продолжила работу заместителем в администрации Сасовского муниципального округа.

Коллеги вспоминают Нелли Николаевну как энергичного, жизнерадостного, добродушного и понимающего человека:

— Она отвечала за огромный фронт работы: это и экономическое развитие округа, и участие Сасовского края в важнейших федеральных программах, и тесное сотрудничество с нашим предпринимательским сообществом. Огромная потеря для округа. Огромная потеря для каждого из наших сотрудников, — говорится в некрологе.

Прощание с Нелли Гайдовой прошло 27 мая. Причина гибели не уточняется.