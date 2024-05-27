Понедельник, 27 мая, 2024

Погибла замглавы администрации Сасовского округа Нелли Гайдова

Автор: 7info7

Опубликовано

25 мая трагически оборвалась жизнь заместителя главы администрации Сасовского округа Нелли Гайдовой. Некролог опубликован в группе районной администрации ВКонтакте.

Трудовой стаж Нелли Николаевны составлял 37 лет. 13 лет она работала бухгалтером в колхозе «Шаг в коммуну» в селе Огарёво-Почково, 8 лет работала в должности замглавы администрации Сасовского района по экономической реформе. С 2009 года Нелли Гайдова возглавляла сасовское отделение соцзащиты населения. В 2017 году стала заместителем главы администрации Сасова по экономике, а в 2024 году продолжила работу заместителем в администрации Сасовского муниципального округа.

Коллеги вспоминают Нелли Николаевну как энергичного, жизнерадостного, добродушного и понимающего человека:

— Она отвечала за огромный фронт работы: это и экономическое развитие округа, и участие Сасовского края в важнейших федеральных программах, и тесное сотрудничество с нашим предпринимательским сообществом. Огромная потеря для округа. Огромная потеря для каждого из наших сотрудников, — говорится в некрологе.

Прощание с Нелли Гайдовой прошло 27 мая. Причина гибели не уточняется.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Опубликованы фотографии с места гибели сасовской чиновницы Нелли Гайдовой

В Касимове вновь снимают фильм «Один хороший день»

На Солотчинском мосту мужчина едва не покончил с собой

В Рязани утонула 21-летняя девушка

Андрей Макаров перечислил главные принципы новой налоговой системы

Появились подробности гибели сасовской чиновницы Нелли Гайдовой

Telegram стал самым востребованным онлайн-приложением

Следователи закрыли дело о гибели 19-летнего Ивана Брысина

В Рязани готовят городские пляжи к открытию сезона

Рязанцы продали краденные велосипеды и купили на вырученные средства наркотики

В Рязанской области 3 июня останутся без газа 20 населенных пунктов

На границе Рязанской области и Республики Мордовия ограничат движение

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Опубликованы фотографии с места гибели сасовской чиновницы Нелли Гайдовой

Новости Рязани
От полученных в ДТП травм она скончалась на месте.

В Касимове вновь снимают фильм «Один хороший день»

Новости Касимова
В Касимове продолжаются съемки фильма с рабочим названием «Один...

На Солотчинском мосту мужчина едва не покончил с собой

Новости Рязани
Мужчина со множеством травм доставлен в больницу.

В Рязани утонула 21-летняя девушка

Новости Рязани
Трагедия произошла 23 мая.

Андрей Макаров перечислил главные принципы новой налоговой системы

Новости Рязани
усовершенствованная налоговая система должна одновременно и обеспечить дополнительные доходы, необходимые для решения социальных задач, и стимулировать возможности развития бизнеса.