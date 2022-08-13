Появились новые фото серьёзного ДТП на улице Ленина в Рязани

Опубликованы новые фотографии с места серьёзного ДТП в центре Рязани. Снимки опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Фото: Руслан Борисович

Утром 13 августа на перекрёстке улиц Ленина — Свободы рядом с Филармонией, столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и маршрутка № 49.

По словам водителя автобуса, он ехал в сторону площади Театральной на зелёный свет, в этот момент в него врезался автомобиль. Очевидцы рассказали корреспонденту РИА «7 новостей», что маршрутка практически перевернулась после удара в район заднего колеса, но всё обошлось.

На месте работали медики скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС.

Официальная информация устанавливается.

Ранее 7info опубликовало большой фоторепортаж с места аварии.