Появились фотографии обновлённого рязанского автовокзала «Приокский»

Губернатор Павел Малков рассказал об открытии в Рязани обновлённого автовокзала «Приокский». Глава региона опубликовал в телеграм-канале фотографии отреставрированного здания.

Малков отметил высокую посещаемость автовокзала, принимающего ежедневно тысячи пассажиров. Он располагается в павильоне «Механизация и электрификация» Рязанской ВДНХ. Как и другие павильоны, со временем здание пришло в негодность.

После начала реконструкции Торгового городка, собственник автовокзала также начал ремонт. Губернатор назвал это решение одним из примеров участия бизнеса в восстановлении знаковых мест.

Ремонт позволил вернуть зданию исторический облик, а пассажирам так необходимый людям комфорт.