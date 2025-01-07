Появились фото с рождественских богослужений в рязанских храмах

Традиционно Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января многие рязанцы встретили на праздничных службах. Фото празднования Рождества в Рязани публикуют в Сети.

Губернатор Павел Малков побывал на праздничной службе в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Традиционно божественную литургию в кафедральном соборе совершает митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Фото со страницы губернатора Павла Малкова

Фото из telegram-канала Борисо-Глебского собора

Один из красивейших рязанских храмов — Борисо-Глебский собор. Традиционно сотни верующих собираются там на большие праздники.

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Протоиерей Даниил Перцев публикует фото празднования Рождества Христова из Вознесенского храма.

Фото Даниила Перцева

А вот так готовились к празднику Рождества в Храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Фото из группы Храма Покрова Пресвятой Богородицы

Как проходят рождественские службы, показал Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру).