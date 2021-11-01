Похитителя 14-летней девочки в Ряжске взяли под стражу

В Рязанской области взяли под стражу злоумышленника, похитившего в Ряжске 14-летнюю девочку.

Мужчине 1979 года рождения предъявили обвинение в похищении несовершеннолетней. По данным следователей, 26 октября он положил девочку в багажник и увёз. Потерпевшей удалось выбраться из автомобиля и сбежать. О происшествии сообщили родители подростка.

Обвиняемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что заключённый под стражу мужчина ранее отбывал наказание за изнасилование. На свободу он вышел в августе этого года.