9.3 C
Рязань
Вторник, 2 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Похитителя 14-летней девочки в Ряжске взяли под стражу

7info7

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязанской области взяли под стражу злоумышленника, похитившего в Ряжске 14-летнюю девочку.

Мужчине 1979 года рождения предъявили обвинение в похищении несовершеннолетней. По данным следователей, 26 октября он положил девочку в багажник и увёз. Потерпевшей удалось выбраться из автомобиля и сбежать. О происшествии сообщили родители подростка.

Обвиняемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что заключённый под стражу мужчина ранее отбывал наказание за изнасилование. На свободу он вышел в августе этого года.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,794ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать