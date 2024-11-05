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Погода в Рязанской области 6–7 ноября: чего ожидать жителям региона

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Алексей Самохин

6 ноября в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Местами возможен небольшой снег, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с днём.

Температура воздуха ночью опустится до -7…-2°С, в Рязани — до -5…-3°С. Днём воздух прогреется до -4…1°С, в Рязани — до -1…1°С.

7 ноября ожидается облачность с прояснениями. Ночью возможны осадки в виде снега и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Сохраняется вероятность гололедицы. Ветер западной четверти, 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с.

Температура ночью составит -5…0°С, в Рязани — -2…0°С. Днём воздух прогреется до 0…5°С, в Рязани — до 2…4°С.

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