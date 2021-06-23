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Среда, 23 июня, 2021
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Подробности гибели 20-летней девушки на окраине Рязани сообщил Следком

7info
Подробности гибели 20-летней девушки на окраине Рязани сообщил Следком
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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти 20-летней девушки, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

ЧП случилось в районе Луковского леса у посёлка Борки Рязани. Компания молодых людей каталась ночью на машине. Трое пассажиров вышли из салона, чтобы помочь автомобилю пересечь водное препятствие.

Вытолкнуть машину не получилось. Заглянув в салон, пассажиры увидели водителя без сознания, девушка признаков жизни не подавала. Предположительно молодые люди отравились выхлопными газами автомобиля.

Пассажиры вызвали скорую помощь, водителя доставили в больницу. Девушка погибла.

Следователи назначили экспертизы. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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