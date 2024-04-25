Подозреваемый в миллиардной взятке Иванов жил в особняке из «Мастера и Маргарита»

Замминистра обороны Тимур Иванов и Светлана Захарова жили в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве, пишет Baza.

Об этом рассказал телеграм-каналу водитель бывшей жены подозреваемого в миллиардной взятке Станислав Кузнецов.

«Самое интересное, что сам особняк записан на водителя», – говорится в публикации.

По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, в особняке жил Мастер.

Утверждается, что зданием владеет компания «Дворянское гнездо». По документам она принадлежала Кузнецову.

Замминистра обороны Иванова подозревают во взятке в особо крупном размере, его арестовали на два месяца.