Подозреваемый в миллиардной взятке Иванов жил в особняке из «Мастера и Маргарита»

Замминистра обороны Тимур Иванов и Светлана Захарова жили в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве, пишет Baza.
Об этом рассказал телеграм-каналу водитель бывшей жены подозреваемого в миллиардной взятке Станислав Кузнецов.
По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, в особняке жил Мастер.
Утверждается, что зданием владеет компания «Дворянское гнездо». По документам она принадлежала Кузнецову.
Замминистра обороны Иванова подозревают во взятке в особо крупном размере, его арестовали на два месяца.