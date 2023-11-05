Воскресенье, 5 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Обвиняемый показал, как убивал судебного пристава Сергея Калужского в Рязани

7info

Следственное управление СК РФ по Рязанской области опубликовало видео следственного эксперимента на месте убийства начальника отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Сергей Ананикян показал, как убивал Калужского. По его словам, он собирался сделать один выстрел, но оружие стояло в режиме автоматического огня.

Убийство Сергея Калужского совершено вечером 1 ноября на улице Сельских строителей микрорайона Недостоево. Убийца стрелял в жертву из автомата Калашникова, затем скрылся на велосипеде.

5 ноября суд арестовал подозреваемого в убийстве до 31 декабря 2023 года.

Подробно о произошедшем 7info рассказывает в статье Резонансное убийство в Рязани пристава Сергея Калужского: неизбежный постскриптум.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах