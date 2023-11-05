Обвиняемый показал, как убивал судебного пристава Сергея Калужского в Рязани

Следственное управление СК РФ по Рязанской области опубликовало видео следственного эксперимента на месте убийства начальника отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Сергей Ананикян показал, как убивал Калужского. По его словам, он собирался сделать один выстрел, но оружие стояло в режиме автоматического огня.

Убийство Сергея Калужского совершено вечером 1 ноября на улице Сельских строителей микрорайона Недостоево. Убийца стрелял в жертву из автомата Калашникова, затем скрылся на велосипеде.

5 ноября суд арестовал подозреваемого в убийстве до 31 декабря 2023 года.

Подробно о произошедшем 7info рассказывает в статье Резонансное убийство в Рязани пристава Сергея Калужского: неизбежный постскриптум.