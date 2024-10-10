Подоляка сообщил о значительных успехах в Курской области

Военный блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале сообщил о значительных успехах российских войск в Курской области.

По словам эксперта, день начался с абсолютно неожиданного для ВСУ рассекающего удара двумя колоннами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Одна шла по трассе Коренево-Суджа через Зелёный Шлях, вторая обходила противника с юга через Толстый Луг.

И к 11:00 они полностью окружили гарнизон ВСУ в Любимовке, обрезав ему все пути к отступлению.

Одновременно с этим наши части чуть севернее нанесли удар по гарнизону противника в Ольговке. Часть противника уничтожена, часть обращена в бегстве. Оставшиеся в селе находятся фактически в окружении.

Утром еще одна наша колона по трассе Льгов-Суджа вошла в Малую Локню, идут бои за населённый пункт, превращённый в укрепрайон.

— Смысл операции выглядит следующим образом. В условиях начавшейся уже здесь распутицы (а накануне в районе боев прошел мощный ливень, и проселочные дороги стали проходимыми далеко не для любой техники) важно лишить противника дорог с твердым покрытием, — пишет Подоляка.

Для северной группировки ВСУ в Курской области таковыми здесь являются три дороги, собранные в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже. Взятие российскими войсками под контроль Зелёного Шляха и Малой Локни, таким образом, не только разрезают этот логистический треугольник ВСУ, но и в случае успешного движения навстречу из двух этих пунктов отдают нам в руки важнейший рокадный путь снабжения.

Сейчас бои переместились в Новоивановку, и на данный момент они еще не окончены, отмечает блогер.