Подмосковный полицейский расстрелял родную дочь в такси

В Сергиевом Посаде предъявили обвинение в покушении на убийство дочери 47-летним инспектором управления ГИБДД, пишет МК.

По предварительной информации, 11 ноября капитан полиции капитан пригласил 20-летнюю дочь в городское кафе, чтобы вместе отметить прошедший День полиции. Родственники хорошо провели время. Вечером они поехали домой на такси. В салоне автомобиля папа и дочь поругались, и мужчина выстрелил девушке в висок из травматического пистолета.

После этого злоумышленник открыл дверь и быстрым шагом пошел в обратную сторону. Водитель увидел на заднем сидении, что девушка находится без сознания, а в районе виска у нее кровотечение. Таксист тут же вызвал скорую.

В итоге потерпевшая попала в больницу с пулевым ранением черепа, открытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости. Ей сделали операцию, состояние девушки стабильно тяжелое.

По словам родственников, у отца с дочерью всегда были только отличные отношения, они любили друг друга и ждали встречи. Полицейский задержан и пока неохотно идет на контакт со следствием.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.