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Вторник, 14 декабря, 2021
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Подачу отопления после аварии на теплотрассе в центре Рязани планируют начать к полуночи

Александр Ильин
Фото: мэрия Рязани

После аварии в центре города сотрудники Рязанских теплосетей планируют подать тепло в дома в районе полуночи, сообщает горадминистрация. 

«Сейчас аварийная бригада приступила к разрытию участка и откачке воды с места производства работ. Для этого пришлось переместить на безопасное расстояние с помощью эвакуатора несколько автомобилей. Сейчас проезд по ул. Урицкого временно затруднен», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в настоящий момент от тепла отключены 28 домов по улицам:

Урицкого, №№ 10/70, 12, 14, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3, 16, 16 к.1, 16 к.2, 18, 18 к1, 21, 23/*25, 20, 20 к.1, 20 к.2, 27, Электрозаводская, №№ 54, 54 А, Циолковского, 5 к.1, пл. Театральная, 1/37, 3, ул. Ленина 2/68. 

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Отмечается, что после завершения работ на месте разрытия будет выполнено асфальтирование участка.

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