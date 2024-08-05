Понедельник, 5 августа, 2024

Под железной дорогой на улице Спортивной в Рязани хотят сделать тоннель

Автор: 7info7

Опубликовано

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов в понедельник, 5 августа, провёл встречу с заместителем начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению) Сергеем Дмитровым. Они обсудили реализацию проектов, направленных на развитие дорожной сети, говорится на сайте мэрии.

На встрече речь зашла о планируемом расширении проезда под железнодорожным мостом на улице Вокзальной. Участок уже начали проектировать, от РЖД получены необходимые технические условия. Проектные работы планируют завершить в конце октября, после чего проект будет направлен на госэкспертизу. 

Ещё один вопрос – прокол под железной дорогой на улице Спортивной. Тоннель необходим для продолжения большого пешеходного маршрута. Проект маршрута реализуют по инициативе губернатора Павла Малкова. Артёмов и Дмитров обсудили вопросы, связанные с получением необходимых технических условий для проведения проектных работ.

В ближайшее время специалисты выйдут на место, чтобы определиться с техническими характеристиками будущего сооружения.

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