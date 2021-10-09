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Суббота, 9 октября, 2021
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Под Рязанью произошло серьёзное ДТП с пострадавшим

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Под Рязанью произошло серьёзное ДТП с пострадавшим

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Серьëзное ДТП произошло в субботу, 9 октября, под Рязанью. В Управлении ГИБДД по Рязанской области обнародовали подробности произошедшего.

Всë случилось около 9.00 на 25-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин. За рулём Hyundai Solaris находился 29-летний рязанец. Он не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Haval. За рулëм Haval находился 37-летний мужчина.

В результате водитель Hyundai получил сильные травмы. Ему потребовалась госпитализация.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

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