Под Рязанью Volkswagen Jetta врезался в опору ЛЭП: пострадал двухлетний ребёнок

1 января в 22:40 на 216-м километре автодороги М5 «Урал» в поселке Листвянка Рязанского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

По предварительным данным, 30-летний житель Мордовии, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, не справился с управлением, машина врезалась в опору линии электропередачи.

В результате аварии травмы получил двухлетний пассажир автомобиля. Ребёнка доставили в детскую областную клиническую больницу Рязани для оказания необходимой медицинской помощи.

Обстоятельства аварии уточняются.