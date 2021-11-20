Под Петербургом водитель с «тюремными» номерами сбил школьницу на переходе и спокойно уехал

В Гатчинском районе Ленобласти водитель на Volkswagen «тюремными» номерами сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Об этом сообщает КП.

Момент аварии снял на видеорегистратор один из очевидцев. На кадрах видно, как иномарка с номерами АУЕ* («Арестантское уголовное единство» (АУЕ) включено в перечень запрещенных экстремистских организаций в России) не сбавила скорость перед “зеброй” и наехала на школьницу.

Ребёнок успел встать и отойти, а автомобиль умчался прочь. По словам очевидцев, пострадавшей вызывали скорую, у неё диагностировали травму головы.

В настоящий момент 40-летнего жителя Гатчины объявили в розыск. Его ищет полиция.