0.4 C
Рязань
Суббота, 20 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Под Петербургом водитель с «тюремными» номерами сбил школьницу на переходе и спокойно уехал

Александр Ильин
В четверг, 4 ноября, на 169 км. а/д М-5 Урал в Рыбновском районе столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области. 

В Гатчинском районе Ленобласти водитель на Volkswagen «тюремными» номерами сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Об этом сообщает КП. 

Момент аварии снял на видеорегистратор один из очевидцев. На кадрах видно, как иномарка с номерами АУЕ* («Арестантское уголовное единство» (АУЕ) включено в перечень запрещенных экстремистских организаций в России) не сбавила скорость перед “зеброй” и наехала на школьницу. 

Ребёнок успел встать и отойти, а автомобиль умчался прочь. По словам очевидцев, пострадавшей вызывали скорую, у неё диагностировали травму головы. 

В настоящий момент 40-летнего жителя Гатчины объявили в розыск. Его ищет полиция. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать