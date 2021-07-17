Под Новосибирском нашли залитым бетоном девушку, которая вела тайную жизнь эскортницы

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В Новосибирской области обнаружили залитым бетоном тело женщины, которая тайную жизнь эскортницы, пишет Mash Siberia.

На своей страничке в социальной сети сибирячки указала в качестве места работы одну из местных больниц. Однако в ходе расследования выяснилось, что она размещала анкеты на сайтах интим-услуг и занималась эскортом под псевдонимом Госпожа Стэлла.

Сообщается, что тело девушки без явных признаков насильственной смерти нашли в лесу 14 июля. Вскоре правоохранительные органы задержали ее сутенера, с которым она общалась незадолго до исчезновения.

По предварительной версии, мужчина приехал к Госпоже Стэлле в гости и нашел ее мертвой. Мужчина испугался за свой бизнес, завернул труп в простыню, вывез в лес и залил бетоном в овраге.

Погибшая скрывала свой род деятельности от семьи. Ее мать узнала тайну дочери от правоохранителей. Убитая горем женщина настояла на возбуждении дела по статье «Убийство». Однако приоритетной версией гибели девушки считают передозировку.