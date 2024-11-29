Пятница, 29 ноября, 2024
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Почти 5 миллионов рублей не выплатили сотрудникам скопинского предприятия

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Кристина Аманн
Фото: Pxhere

В Скопинском районе в суд направили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Завод горно-шахтного оборудования». Ее обвиняют в невыплате заработной платы работникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что руководитель предприятия не выплатила зарплату 28 сотрудникам с августа 2023 года по мая 2024 года. При этом у нее были финансовые ресурсы. В общей сложности сумма задолженности составила более 4,8 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемая частично погасила задолженность по заработной плате. Уголовное дело передано в суд.

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