Почти 5 миллионов рублей не выплатили сотрудникам скопинского предприятия

В Скопинском районе в суд направили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Завод горно-шахтного оборудования». Ее обвиняют в невыплате заработной платы работникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что руководитель предприятия не выплатила зарплату 28 сотрудникам с августа 2023 года по мая 2024 года. При этом у нее были финансовые ресурсы. В общей сложности сумма задолженности составила более 4,8 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемая частично погасила задолженность по заработной плате. Уголовное дело передано в суд.