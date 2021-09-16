Почта России в Рязанской области трудоустроит участников конкурсов профессионального мастерства для инвалидов «Абилимпикс»

Почта России и Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования договорились о сотрудничестве в сфере трудоустройства, организации стажировок и разработки образовательных программ для людей с инвалидностью.

«Абилимпикс» является оператором конкурсов профессионального мастерства для инвалидов в России. Основная цель конкурсов – профессиональная ориентация и мотивация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, а также содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

В 2022 году Почта России введет в чемпионаты «Абилимпикс» соревнования по нескольким наиболее распространенным в компании массовым специальностям (например, почтальон или оператор связи). Участники этих соревнований смогут пройти стажировку и устроиться на работу в Почте. Также партнеры договорились совместно разработать образовательные программы для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Почта России – один из крупнейших работодателей страны по количеству рабочих мест, а также по территориальному охвату сети. Как социально ответственная компания мы уделяем большое внимание трудоустройству людей с инвалидностью. Благодаря сотрудничеству с Институтом развития профессионального образования имеет возможность привлекать молодых мотивированных сотрудников с инвалидностью для работы в подразделениях Почты во всех регионах России

Абилимпикс «Олимпиада возможностей» — это международное некоммерческое движение, которое зародилось в Японии и развивается в мире с 1971 года. В рамках движения проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. В движении участвует 51 страна.

Россия присоединилась к «Абилимпикс» в 2014 году. За шесть лет в стране проведено 414 региональных чемпионатов «Абилимпикс», а в конкурсах приняло участие около 40000 школьников, студентов и специалистов в возрасте от 14 до 65 лет из 85 субъектов Российской Федерации. В 2020 году соревнования проводились по 111 специальностям в сферах ИТ-технологий, питания, промышленности, услуг, творчества, медицины, образования, экономики и финансов – это наиболее востребованные профессии в субъектах Российской Федерации для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.

В почтовых отделениях Рязанской области работает более 50 сотрудников с инвалидностью. Компания адаптирует свои отделения для инвалидов и маломобильных граждан. С 2016 года в Рязанской области Почта сделала доступными для клиентов с инвалидностью свыше 120 отделений.