Почта России и Ростуризм будут развивать туристический потенциал страны

Почта России и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма. До конца года запланирован запуск первого совместного проекта.

Почта России и Ростуризм договорились реализовывать проекты, направленные на повышение интереса россиян и туристов из других стран к России и её регионам. Соответствующее соглашение подписали директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова.

Почта России и Ростуризм хотят создавать и популяризировать новые туристические маршруты, в том числе за счёт выпуска тематических почтовых открыток, посвященных разным регионам России. Запуск первых нескольких серий запланирован на конец 2021 г.

Для нас очень важно сотрудничество с Почтой России. Ведь это крупнейшая современная и технологичная компания, которая действует по всей стране – её отделения есть в каждом регионе и в абсолютном большинстве населенных пунктов. Это открывает для нас огромные возможности по развитию туризма. Мы планируем совместно повышать узнаваемость региональных туристических брендов, создавать новые абсолютно уникальные туристические «почтовые» маршруты, возрождать туристические традиции, тем самым популяризировать путешествия в России и делать их ещё более привлекательными, – рассказала Евгения Чухнова.