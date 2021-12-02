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Четверг, 2 декабря, 2021
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Почта России и Ростуризм будут развивать туристический потенциал страны

7info7

Почта России и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма. До конца года запланирован запуск первого совместного проекта.

Почта России и Ростуризм договорились реализовывать проекты, направленные на повышение интереса россиян и туристов из других стран к России и её регионам. Соответствующее соглашение подписали директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова.

Почта России и Ростуризм хотят создавать и популяризировать новые туристические маршруты, в том числе за счёт выпуска тематических почтовых открыток, посвященных разным регионам России. Запуск первых нескольких серий запланирован на конец 2021 г.

Для нас очень важно сотрудничество с Почтой России. Ведь это крупнейшая современная и технологичная компания, которая действует по всей стране – её отделения есть в каждом регионе и в абсолютном большинстве населенных пунктов. Это открывает для нас огромные возможности по развитию туризма. Мы планируем совместно повышать узнаваемость региональных туристических брендов, создавать новые абсолютно уникальные туристические «почтовые» маршруты, возрождать туристические традиции, тем самым популяризировать путешествия в России и делать их ещё более привлекательными, – рассказала Евгения Чухнова.

Мы очень рады старту сотрудничества с Ростуризмом. Почтовое отделение может стать полезной точкой в маршруте любого путешественника. Во-первых, многие почтовые объекты — исторические отделения, почтамты, музеи почты – это уникальные достопримечательности, не всегда широко известные, но оттого не менее интересные. Во-вторых, с помощью почты можно облегчить себе поездку: здесь можно снять наличные, оплатить мобильную связь, отправить близким открытку из понравившегося места, послать домой сувениры из поездки или просто вещи, которые утяжеляют багаж. Открытки и посылки из отпуска – не новая практика, но подзабытая, особенно видовые открытки, которые в последние годы были далеко не во всех отделениях, – комментирует Софья Ваняткина.

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