Почта России и Ростуризм будут развивать туристический потенциал страны

Почта России и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма. До конца года запланирован запуск первого совместного проекта.
Почта России и Ростуризм договорились реализовывать проекты, направленные на повышение интереса россиян и туристов из других стран к России и её регионам. Соответствующее соглашение подписали директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова.
Почта России и Ростуризм хотят создавать и популяризировать новые туристические маршруты, в том числе за счёт выпуска тематических почтовых открыток, посвященных разным регионам России. Запуск первых нескольких серий запланирован на конец 2021 г.
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