Почётный гражданин Рязанской области Карпов награждён Орденом Александра Невского

Почётный гражданин Рязанской области, генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, академик РАН Олег Карпов награждён Орденом Александра Невского.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

По данным Минздрава Рязанской области, под руководством Олега Карпова Пироговский центр создал конкуренцию лучшим мировым клиникам — здесь применяются высокие медицинские технологии, создан мощный научный потенциал, в практику введены уникальные методы обследования и лечения пациентов.

Карпов продолжает взаимодействие со своими рязанскими пациентами, продуктивно сотрудничает с Рязанской областью, поддерживает многие инновации в области лапароскопической хирургии, активно участвует в жизни ОКБ и рязанской хирургии.