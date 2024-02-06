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Почётный гражданин Рязанской области Карпов награждён Орденом Александра Невского

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Фото: pirogov-center.ru
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Почётный гражданин Рязанской области, генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, академик РАН Олег Карпов награждён Орденом Александра Невского.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

По данным Минздрава Рязанской области, под руководством Олега Карпова Пироговский центр создал конкуренцию лучшим мировым клиникам — здесь применяются высокие медицинские технологии, создан мощный научный потенциал, в практику введены уникальные методы обследования и лечения пациентов.

Карпов продолжает взаимодействие со своими рязанскими пациентами, продуктивно сотрудничает с Рязанской областью, поддерживает многие инновации в области лапароскопической хирургии, активно участвует в жизни ОКБ и рязанской хирургии.

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