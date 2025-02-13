Почему Венера над Рязанью сейчас такая яркая и что это означает для природных процессов? Разбираемся с экспертом

Серые январские оттепели в Рязани ушли в прошлое, и периодически возникают разрывы в облаках, позволяющие видеть небесные светила. Отличительной особенностью ночного неба этой зимой является очень яркая Венера, соперничающая по светимости с Луной и затмевающая Юпитер, не говоря уже про Марс и звезды. Сияющая Венера сейчас – основная доминанта вечернего неба. Почему так происходит? Сколько это продлится? Как это повлияет на Землю? Рассказывает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ Сергей Тобратов.



Первопричина яркого сияния Венеры – высокое альбедо ее густых облаков. Земля имела бы такой же вид со стороны, если бы облачный покров окутывал ее полностью, фактически же облака покрывают в среднем около 55% земной поверхности. Но это лишь исходная предпосылка, и ее недостаточно для понимания того, почему именно сейчас Венера стала такой яркой, тогда как еще осенью ничего подобного не было.



Основная причина – благоприятное взаимное расположение Венеры, Земли и Солнца. Обычно Венера для земного наблюдателя расположена близко к солнечному диску, ведь она находится в 1,38 раза ближе к Солнцу, чем Земля. Это сильно затрудняет ее наблюдение – как правило, она теряется в вечерних или утренних солнечных лучах и хорошо видна лишь короткое время в сумерках. Но бывают периоды, когда Венера при своем движении по орбите занимает такое положение, что с Земли она видится максимально удаленной от Солнца: тогда она долго – до 4 часов – присутствует на небе после захода, и солнечная засветка ее не скрывает. Именно сейчас Венера и находится в таком положении: как говорят специалисты, вблизи точки максимальной восточной элонгации. Причем планета прошла данную точку еще 10 января, но с тех пор стала еще ярче, и максимальной яркости достигла как раз совсем недавно, в конце первой декады февраля. Это интересный парадокс.



Дело в том, что после прохождения точки наибольшей элонгации Венера, совершая закономерное движение по своей орбите, продолжает приближаться к Земле, что усиливает ее яркость на земном небосводе. Так, если 10 января расстояние до Венеры составляло 0,6805 астрономических единиц, то 07 февраля на 30 % меньше – уже 0,4824 а.е.. Однако одновременно с таким приближением с каждым днем уменьшается площадь видимой с Земли части ее дневного (т.е. освещенного Солнцем) полушария, что, естественно, снижает яркость. Сейчас в телескоп особенно хорошо видны фазы Венеры, и столь яркое сияние обеспечивает не вся поверхность планеты, а маленький серпик – невооруженным глазом кажется, что светится вся сфера, но оптика позволяет рассмотреть детали. При этом 1-1,5 месяца назад светилась половина диска (четвертная фаза, типичная для максимальной элонгации), а сейчас – гораздо меньше, и размер серпика стремительно убывает.



Таким образом, с приближением к Земле улучшается видимость Венеры, возрастают наблюдаемые угловые размеры, но уменьшается доля светящейся части ее диска. Поэтому вначале ее поверхностная яркость возрастает, а затем, несмотря на продолжающееся приближение к Земле, сокращается – светящийся серпик становится слишком тонким. Расчетным путем можно определить оптимальный баланс факторов, когда указанная яркость достигнет максимума. Как сказано выше, это событие уже состоялось – оно соответствует фазовому углу Венеры 117 градусов и углу элонгации 37 градусов (на 10 градусов меньше наибольшего значения, наблюдавшегося 10.01.25), что наблюдалось 7- 8 февраля.



Ученый отметил, что через 5,5 недель Венера войдет в нижнее соединение с Солнцем, и наблюдать с Земли ее будет нельзя – она расположится рядом с солнечным диском на дневном небе и полностью потеряется в его лучах, находясь при этом на минимальном расстоянии до Земли – на 10% меньше, чем 7 февраля, и на 37% меньше, чем 10 января. До конца февраля яркость Венеры будет стремительно убывать, и угол элонгации, как и время нахождения планеты на вечернем небе тоже будет быстро сокращаться. Жаль, что облачная погода до конца февраля может не дать шанса понаблюдать «сестру Земли», прежде чем она погаснет.



Без сомнения, яркое свечение Венеры и вообще ее такое значительное сближение с Землей – красочное и впечатляющее зрелище. Но имеет ли все это значение для земных процессов, или представляет интерес лишь для астрологов? Географические науки в союзе с астрофизикой многократно пытались нащупать ответ на этот вопрос, но он пока остается открытым. Ясно одно: если воздействие Венеры на Землю имеется, то оно должно иметь гравитационную природу и в той или иной форме модифицировать приливные силы, действующие в системе «Земля – Луна – Солнце». При этом точка нижнего соединения, начало третьей декады марта – самое благоприятное положение для такого возможного воздействия.



Нетрудно рассчитать, что потенциал венерианской гравитации даже при максимальном сближении с Землей – менее тысячной доли процента от лунной приливной силы (точнее, 0,0006%). Вроде бы исчезающе малая величина. Но вполне вероятно, что она может выступать в роли спускового крючка в хорошо отлаженной системе лунно-земных взаимосвязей. Надежного обоснования этому нет, но некоторые эмпирические методы, основанные на допущении о триггерном влиянии гравитации планет на Землю (не только Венеры, но даже и более удаленных объектов), иногда дают положительные результаты.



Подчеркнем, что в третьей декаде марта Венера не просто будет находиться в нижнем соединении с Солнцем – она встанет на одной прямой и с Луной, и с Меркурием. Такая констелляция – в совокупности с максимальным за 18,6 лет склонением Луны, наблюдаемым сейчас – теоретически должна способствовать увеличению сизигийного прилива. Этому может помешать положение Юпитера в квадратуре ко всей этой системе, но Юпитер далеко, а гравитационное влияние критически зависит именно от расстояния.



В климатологии усиление приливного воздействия на земные геосферы обычно увязывается с похолоданием. Будет ли в связи с этим теплое полугодие холоднее нормы, как компенсация за теплую зиму? Вот и проверим, сработают ли астрономические предпосылки погодной динамики, в том числе и характерная конфигурация Земли, Луны и Венеры в конце марта: если сработают, то в начале мая будет заток арктического холода, а середина августа, наоборот, будет жаркой.