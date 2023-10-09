Почему нельзя 11 октября рассказывать свои сны? Народные приметы, запреты и поверья

11 октября в народном календаре — Харитонов день. Эта дата связана с различными приметами, на которые наши предки обращали особое внимание.

Русская православная церковь вспоминает 11 октября Харитона Исповедника, потерпевшего страшные мучения за Христову веру.

Что нельзя и что нужно делать в Харитонов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 11 октября 2022

На Харитона нельзя без дела выходить из дома и праздно шататься по улицам. Считалось, что в это время к человеку может пристать нечистая сила.

Если вам 11 октября кто-то с карими глазами сделает комплимент, лучше плюнуть три раза через плечо. Есть поверье, что такие люди сегодня могут наводить порчу.

Один из главных запретов этого дня связан со свадьбами. Считается, что те, кто заключит в этот день брак, обрекают себя на непростую семейную жизнь.

Девушки вечером на Харитона садятся за рукоделие. Наши предки считали, что только так молодые красавицы могут уберечь себя от дурного глаза. Выходить на улицу в тёмное время суток категорически запрещается: на человека может напасть нечистая сила и лишить жизненных сил.

В тёплых регионах России в это время ещё можно найти ежевику. Именно сегодня её ни в коем случае нельзя рвать и есть. По народным поверьям, ягоды могут привести к большим болезням.

Не стоит сегодня никому рассказывать о своих снах. В противном случае они могут стать достоянием общественности.

Народные приметы 11 октября 2022

Если лист ложится на землю изнанкой, урожай в следующем году ожидается богатый;

Трава покрылась инеем — зима будет холодной и затяжной;

Если зайцы ещё не сменили тёмную шубку на белую, холода настанут нескоро.

Люди, рождённые 11 октября

Рождённые 11 октября обладают прекрасным обаянием. Довольно часто страдают от чрезмерной любви к удовольствиям. Из них получаются хорошие политики, юристы, артисты

Именины 11 октября отмечают Анатолий, Илья, Макар, Григорий, Исаакий, Кирилл, Марк, Прохор, Вячеслав, Матвей.